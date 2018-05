Brandstichting in Hal 5 07 mei 2018

Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gesticht in een container voor papier en karton in Hal 5, aan het Locomotievenpad in Kessel-Lo. De leegstaande historische spoorweghallen langs de Diestsesteenweg werden recent omgedoopt tot een ontmoetingsplek. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle, maar van de container bleef niets meer over. Aan de gebouwen van Hal 5 was er geen schade. Alles wijst erop dat de brand aangestoken werd. De politie onderzoekt de zaak. (BMK)