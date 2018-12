Brandstichting in Diestsestraat Stefan Van de Weyer

15 december 2018

08u11 0 Leuven In de Diestsestraat in Leuven werd zaterdagochtend rond 4.30 uur vuur gesticht. De brandweer had de vlammen snel onder controle.

Het vuur ontstond in de winkelstraat in de richting van het station. Door de vlammen gingen de brandalarmen van enkele omringende winkels af, waardoor de Leuvense brandweer in actie schoot. Ze kregen aanvankelijk de melding dat er karton in brand was gevlogen. Uiteindelijk stelden ze bij hun aankomst vast dat het om een houten pallet ging die in lichterlaaie stond. Het vuur was snel onder controle. Een spoor naar de dader(s) is er vooralsnog niet.