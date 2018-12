Brandstichting in Diestsestraat: bewoners studio’s even geëvacueerd Stefan Van de Weyer

15 december 2018

08u11 0 Leuven In de Diestsestraat in Leuven werd zaterdagochtend rond 4.30 uur vuur gesticht. De brandweer had de vlammen snel onder controle.

Het vuur ontstond in de winkelstraat in de richting van het station. Door de vlammen gingen de brandalarmen van enkele omringende winkels af, waardoor de Leuvense brandweer in actie schoot. Ze kregen aanvankelijk de melding dat er karton in brand was gevlogen. Uiteindelijk stelden ze bij hun aankomst vast dat het om een houten pallet ging die in lichterlaaie stond. De Leuvense brandweer kon de brand snel blussen, maar kon niet verhinderen dat ramen van twee panden stuk sprongen. Het ging om een pand met enkele studio’s en een leegstaande winkel. De bewoners van de studio’s werden tijdelijk geëvacueerd om de brandweer in staat te stellen de ruimten in het pand te ventileren. Ze konden nadien terug in hun woonst, met uitzondering van de bewoners van de studio die onbewoonbaar werd verklaard. Een spoor naar de dader(s) is er vooralsnog niet.