Brandblusser leeggespoten 20 maart 2018

02u44 0

In studentenresidentie Pauscollege op het Hogeschoolplein in Leuven hebben onbekenden gisterenochtend een brandblusapparaat leeggespoten op de gang van het gelijkvloers. Het poeder vormde een dikke wolk waardoor het brandalarm in werking trad.





De aanwezige studenten haastten zich naar buiten, maar al snel bleek dat het om vals alarm ging. Nadat het gebouw een tijdje werd verlucht, konden alle bewoners opnieuw naar binnen. Van de daders ontbreekt elk spoor. (KAR)