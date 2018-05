Brandalarm in studentenhuis 04 mei 2018

In een studentenhuis op het Herbert Hooverplein in Leuven ging woensdagmiddag het brandalarm af. De studenten verlieten meteen het pand en de hulpdiensten werden verwittigd. De brandweer en de politie kwamen ter plaatse maar het bleek al snel enkel om een aangebrand broodje in de keuken te gaan. Het broodje was te lang in de oven blijven liggen, waardoor er rook ontstaan is en het brandalarm in werking trad. De studenten konden zonder problemen terug naar hun kamers gaan.





(ADPW)