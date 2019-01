Brandalarm door doorgebrande zekering ADPW

22 januari 2019

13u11 0

De Leuvense brandweer rukte maandagavond even na 18 uur uit voor een brandalarm afkomstig van een woning uit de Platte Lostraat in Kessel-Lo. De bewoners maakten melding van rook in de kelder. De rook bleek het gevolg te zijn van een doorgebrande zekering. Brand ontstond er niet.