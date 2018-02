Brandalarm door aangebrande pizza 14 februari 2018

02u28 0

Een verbrande pizza liet gisterochtend even na 6 uur het brandalarm in een appartement in de Mechelsestraat in Leuven afgaan. Er hing ook een duidelijke brandgeur die zelfs tot in de inkomhal te ruiken was. Gelukkig ging het om een loos alarm. Van brand was er immers geen sprake. Het alarm was afgegaan door een zwartgeblakerde pizza die te lang in de oven was blijven zitten en dat terwijl de bewoonster van de flat in slaap was gevallen.





De dame kwam na lang en hard aankloppen uiteindelijk toch de deur opendoen. Ze was duidelijk onder invloed. (ADPW)