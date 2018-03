Brandalarm door aangebrande ovenschotel 22 maart 2018

Een aangebrande ovenschotel heeft dinsdagavond omstreeks 18 uur voor heel wat rookontwikkeling gezorgd in een woning in de Ridderstraat in Leuven. Het brandalarm trad in werking waardoor alle bewoners zich naar buiten begaven. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar er was geen brand te bespeuren. Enkel een aangebrande ovenschotel die een van de bewoners uit het oog was verloren. Nadat de brandweer het gebouw had verlucht, mocht iedereen weer naar binnen. (KAR)