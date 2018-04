Brand in loods André Emondstraat werd aangestoken 20 april 2018

02u27 0 Leuven De brand in een loods aan de André Emondstraat in Wilsele van woensdagnamiddag, werd aangestoken. Dat heeft het Leuvense parket bevestigd.

"Rond 14.30 uur op woensdagmiddag 18 april brak er brand uit in een loods aan de André Emondstraat in Wilsele. De loods waarin oud medisch materiaal lag opgeslagen, brandde volledig uit. De brand veroorzaakte een grote rookpluim waardoor bewoners van huizen in de wijde omtrek hun ramen en deuren gesloten moesten houden. Het parket stapte ter plaatse af en stelde het labo en een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Volgens hun eerste bevindingen werd de brand aangestoken. De recherche van politie Leuven onderzoekt de zaak verder", klinkt het in een mededeling van het Leuvense parket.





