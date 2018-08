Brand in leegstaand pand 27 augustus 2018

02u30 0

Zaterdagnacht is er brand ontstaan in een leegstaand pand in de Paternosterstraat in Kessel-Lo. Om een nog onbekende reden vatte een stapel papier aan de voordeur vuur. Brandweer en politie werden verwittigd en kwamen ter plaatse. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle zonder dat er schade was aan andere gebouwen.





De politie stelde een proces-verbaal op. (ADPW)