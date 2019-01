Brand in keuken van school De Bron ADPW

28 januari 2019

11u53 0

De Leuvense brandweer rukte maandagvoormiddag uit naar een brand in de keuken van basisschool De Bron, aan de Zavelberg. “Om iets voor 10 uur brak er brand uit in een losstaand gebouw. Daar was op dat ogenblik niemand binnen. De 172 leerlingen van de school moesten niet geëvacueerd worden. De brand bleef beperkt tot de keuken, maar door het snelle optreden van de brandweer was het vuur vlug onder controle”, vertelt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.