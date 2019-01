Brand Hooverplein vermoedelijk ontstaan door dekentje dat vuur vatte ADPW

21 januari 2019

Deze ochtend, even voor 8 uur, ontstond er brand in een appartement op de vierde verdieping op het Herbert Hooverplein. Er waren geen vlammen te zien, maar in het gebouw hing wel heel wat rook. Vanaf de derde verdieping was de rook zo dik dat ademen bemoeilijkt werd. Het gebouw liep na het afgaan van het brandalarm snel leeg. Een vijftiental bewoners werden door de politie opgevangen en konden zich warm houden in een nabijgelegen café.

De brandweer was snel ter plaatse. De pompiers sloegen een raam aan de buitenzijde van het appartement waar de brand ontstond stuk om via die weg te blussen. Het vuur was snel onder controle. De bewoonster en haar twee kinderen waren naar een balkon op de achterzijde van het appartement gevlucht en werden daar door de brandweer weggehaald. Ze hadden wat last van de rook maar hadden geen uitwendige verwondingen. Ze werden voor de zekerheid met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.

“De oorzaak van de brand is waarschijnlijk te wijten aan een dekentje dat op een zetel lag en vuur vatte omdat het te dicht bij een elektrisch vuurtje lag. Daarbij begonnen de zetels ook te smeulen wat voor een felle rookontwikkeling zorgde. Het appartement waar de brand ontstond is onbewoonbaar. De vrouw en haar kinderen die er verblijven, kunnen bij familie terecht. Het appartement er onder heeft waterschade opgelopen, maar blijft bewoonbaar”, zo vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.