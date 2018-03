Brand gezinswoning veroorzaakt door kortsluiting 13 maart 2018

In een rijhuis in de Meikeverstraat te Kessel-Lo ontstond zaterdagochtend een brand. Het gezin met twee jonge kinderen kon gelukkig meteen de woning verlaten. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook de naburige huizen werden geëvacueerd. De brandweer kreeg de brand snel onder controle waardoor het niet tot een uitslaande brand is gekomen. Het huis werd wel onbewoonbaar verklaard en de bewoners werden door de ingeademde rook overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De buurtbewoners konden wel terug naar veilig huis. De brand was ontstaan in de woonkamer. Vermoedelijk is hier een elektrische kortsluiting ontstaan bij de computer. De branddeskundige die door het parket werd aangesteld bevestigde inmiddels in zijn eerste bevindingen dat de brand veroorzaakt werd door een kortsluiting aan de computer. (ADPW)