Bram Valckenaers (41) onverwacht overleden Bart Mertens

04 februari 2019

11u55 35 Leuven Droevig nieuws uit Wijgmaal want Bram Valckenaers is niet meer. De 41-jarige verkoper van Toyota Segers overleed zaterdagnacht onverwacht in zijn slaap.

Wijgmaal en ruime omgeving is in diepe rouw. Zaterdagnacht overleed Bram Valckenaers in zijn slaap. De gerespecteerde verkoper van garage Toyota Segers in Wezemaal werd amper 41 jaar oud. Valckenaers was ook oud-speler van de volleyclub in Wijgmaal en zoon van de bekende kinesist Guido Valckenaers in Wijmaal.

Bram Valckenaers was ver buiten Wijgmaal bekend in de regio Leuven. In juni 2013 liet hij zich nog opmerken door de krant te halen met een opmerkelijk verhaal. Bram slaagde erin een autodief op het spoor te komen en zette zonder aarzelen de achtervolging in op de man die aan de haal was gegaan met een wagen van zijn werkgever. Na de autoshow op De Langste Dag in Leuven zag Valckenaers de gestolen Yaris ter waarde van 15.000 euro plots rijden aan de Bruul. Bram verwittigde meteen de politie en bleef de dief achtervolgen. Die had ondertussen begrepen dat hij werd achtervolgd maar in de Brouwersstraat was zijn spel uit. Met getrokken wapens werd de man ingerekend door vijf politiepatrouilles die hem stonden op te wachten, met dank aan Bram die zijn verhaal uitgebreid in de krant vertelde nadat alles goed was afgelopen.

Voorlopig is er nog niets bekend over de afscheidsplechtigheid voor Bram Valckenaers.

