Braeckman opent expo in M-Museum 06 februari 2018

Op 26 november 2017 sloot de Biënnale van Venetië de deuren en dat was meteen ook het einde van de tentoonstelling van Dirk Braeckman in het Belgische paviljoen. De expo krijgt nu een verlengstuk met een dubbeltentoonstelling in M-Museum Leuven en BOZAR Brussel. In BOZAR ligt het accent op werken die in Venetië te zien waren, in M toont de kunstenaar zijn meest recente werken. In twee zalen gunt de kunstenaar de bezoeker een unieke blik in zijn donkere kamer en toont hij kleiner werk op papier. Zijn onderzoek naar nieuw media komt ook aan bod. De expo in M loopt nog tot 29 april. (BMK)