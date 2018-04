Brabantse Pijl start met minuut stilte WIELERWEDSTRIJD LOKT MASSA VOLK NAAR UNIVERSITEITSSTAD ANDREAS DE PRYCKER

12 april 2018

02u46 0 Leuven De Brabantse Pijl is gistermiddag onder grote belangstelling gestart op de Grote Markt. Voor de wedstrijd aanving, werd er wel een minuut stilte gehouden voor de jonge overleden Michael Goolaerts.

De stad Leuven is al vele jaren de startplaats van de Brabantse Pijl en is bijgevolg een vaste waarde op de kalender van heel wat wielerliefhebbers. Leuven biedt immers de perfecte combinatie tussen een sportieve en culturele uitstap. Toch blijft het wielercircus de voornaamste reden voor de meeste mensen om naar Leuven af te zakken, in de eerste plaats voor de spectaculaire start aan het historische stadhuis op de Grote Markt.





Geëmotioneerd

"Bestaat er een mooiere plaats om als wielrenner van start te gaan in een wedstrijd? Ik denk het niet", klonk het bij één van de vele wielerliefhebbers die gisteren verschillende rijen dik stonden op de Grote Markt. Om 12.30 uur gaf schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V) het startschot. De start stond dit jaar volledig in het teken van plotse overlijden van de 23-jarige Michael Goolaerts van Veranda's Willems-Crelan. Om de renner die om het leven kwam na Parijs-Roubaix te herdenken, werd voor de wedstrijd een minuut stilte gehouden.





De ploegmaats van Goolaerts waren zichtbaar geëmotioneerd door het plotse verlies van hun vriend. Zij mochten de eerste lokale ronde dan ook op kop rijden. Naast de start is het koersdorp uiteraard een attractie voor de wielerfans. Dieter Vekemans (37) uit Diest had zoontje Bill (5) meegenomen. "Ik ben een koersliefhebber en Bill vindt dit ook erg leuk. Wij zijn speciaal met de trein van Diest naar hier gekomen, want dit wilden we niet missen", vertelt Dieter.





Greg Van Avermaet

"We hebben zelfs twee treinen genomen. Maar dit is dan ook een heel toffe gebeurtenis", vult zijn zoon Bill aan. Bill viel zeker op, getooid in zijn truitje van de Franse wielerploeg Direct Energie, maar ook vrolijk zwaaiend met zijn accessoires van Lotto Soudal.





"Restanten van de Tour de France van vorig jaar", vertelt papa Dieter. Zoon Bill beweert fan te zijn van drie wielrenners: Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert én zijn papa, die zaterdag de Amstel Gold Race voor amateurs zal rijden. Ook elk jaar aanwezig op het Ladeuzeplein: de handtekeningenjagers. Het lijkt erop dat het wielerpubliek elk jaar jongere fans weet aan te trekken. Zo waren ook de broertjes Robbe (8) en Warre (9) Storms uit Muizen bij Mechelen aanwezig. Allemaal om zoveel mogelijk handtekeningen van hun favoriete wielrenners na te jagen.





Een hoopje jongeren zag voor de start de kans schoon om een high five te geven aan heel wat renners.