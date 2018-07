Boze man trapt bromfiets en reclamebord om 06 juli 2018

In de Bondgenotenlaan heeft een verwarde man woensdagmiddag een bromfiets omver getrapt. De 53-jarige kerel uit Luik had ook een reclamebord omver geduwd. Passanten verwittigden de politie.





Hij zei dat hij gefrustreerd was en daarom de beschadigingen aangebracht had. Het bleef echter onduidelijk wat de aanleiding was voor dit gedrag.





De man werd meegenomen door de politie en er werd een proces-verbaal opgesteld.





