Boze dronkenlap knalt taxi tegen boom KOPPEL GEEFT CHAUFFEUR EERST KLAPPEN EN STEELT DAN AUTO ANDREAS DE PRYCKER

31 mei 2018

02u53 0 Leuven Een 29-jarige chauffeur van taxibedrijf Taxi Safe uit Bertem heeft dinsdagavond de schrik van zijn leven beleefd nadat een ontevreden koppel de man eerst klappen verkocht en daarna het stuur van de taxi overnam en ermee tegen een boom reed.

Dinsdagavond om 10.15 uur besloot een dronken koppel om aan het station een taxi naar Café Marengo in de Diestsestraat te nemen. De teleurstelling was groot toen bleek dat het café gesloten was. Daarop besloten de 53-jarige man uit Leuven en de 46-jarige vrouw uit Lubbeek om naar de Oude Markt af te zakken. In plaats van die paar honderd meter te wandelen, namen ze verder de taxi. Ze stapten in bij de 29-jarige taxichauffeur Lasha Lortkipanidze, die nog niet zo lang met de taxi rijdt. Lasha was vastberaden om met zijn Nissan Leaf het koppel op hun gevraagde bestemming af te zetten.





Circulatieplan

"Maar door het circulatieplan moest hij een hele lus maken. Het koppel was het er echter niet mee eens dat de taxichauffeur moest omrijden en het kwam tot een hevige discussie. Aan het Sint-Maartensdal, ter hoogte van de Sint-Maartensstraat, stapten ze uit en vielen er zelfs klappen", vertelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. "Toen is mijn chauffeur gaan lopen. Hij was erg bang van het koppel en belde de politie", vertelt Jean Mbarushimana, de 47-jarige eigenaar van taxibedrijf Taxi Safe. "Daarop is het koppel achter hem gelopen en hebben ze nog een klap uitgedeeld. Daarna sprong de boze man nog in de taxi en wilde hij zelf vertrekken", vertelt Mbarushimana. "Maar omdat hij niet vertrouwd was met dit voertuig reed hij ermee tegen een boom. De politie nam vervolgens het dronken koppel mee. De vrouw mocht in de cel ontnuchteren en de man zal zich later nog mogen verantwoorden voor zijn aandeel in de feiten waarvoor verschillende processen-verbaal opgesteld werden", geeft politiewoordvoerder Del Piero mee.





Verzekering

De taxi van Jean liep schade op aan de achterzijde. "Er zijn wat deuken in het chassis en de nummerplaat is kapot. Al bij al valt de schade nog mee. Het is vooral mijn chauffeur die emotionele schade heeft opgelopen. De fysieke schade valt mee: Lasha is slechts lichtgewond", klinkt het bij Jean, die zijn pupil beschermt.





"Ik ben erg tevreden van Lasha. Hij heeft dit niet verdiend. Ik hoop vooral dat die dader de schade zal terugbetalen. Maar ik wacht op dit moment nog steeds op het proces-verbaal van de politie. Zij weten welke schade die man heeft toegebracht, dus ik hoop dat de verzekering snel zijn werk zal doen", meent Jean.