Bovend'aerde (Open Vld) stopt met politiek 03 februari 2018

03u05 0 Leuven Gemeenteraadslid Sabine Bovend'aerde (Open Vld Leuven) is geen kandidaat meer bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. "De combinatie tussen mijn job, de politiek en mijn vrijwilligerswerk was niet meer houdbaar", aldus de nummer 2 van de Open Vld-lijst in 2012.

"Een dagjob, de vele politieke avondvergaderingen, mijn vrijwilligerswerk bij Zwerfkat in Leuven (ZIL)... het is niet meer houdbaar. Na twintig mooie jaren van actieve inzet werd het tijd om een beslissing te nemen. Het was een moeilijke keuze waar ik heel lang over heb nagedacht. Uiteindelijk besloot ik om voluit voor mijn job te gaan. Er moet nu eenmaal brood op de plank komen. Mijn engagement bij ZIL blijft en wordt nog versterkt maar het wordt ook tijd om wat meer van het leven te genieten. Ik wil mijn vrienden en familie daarin een meer centrale plaats geven in de toekomst. Ik blijf Open Vld een warm hart toedragen en zal me blijven inzetten voor de partij, al zal dat na 2018 op een lager pitje zijn."





Caroline Stout, voorzitter van Open Vld Leuven en kandidaat-burgemeester Rik Daems tonen begrip. "Ik wil haar graag bedanken voor al haar jaren inzet en toewijding voor de stad en voor Open Vld", klinkt het daar. (BMK)