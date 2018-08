Bouw fietsspiraal loopt opnieuw spaak FEBRUARI: CONSTRUCTIEFOUT IN POLEN NU: AANNEMER FAILLIET ANDREAS DE PRYCKER

07 augustus 2018

02u24 0 Leuven Het faillissement van de aannemer die de fietsspiraal met de fietsersbrug zou verbinden, zorgt ervoor dat de komst van de fietsspiraal nog even wordt uitgesteld. De NMBS gaat nu op zoek naar een nieuwe aannemer. Eerder werden de werken al stilgelegd omdat er in Polen een constructiefout werd gemaakt.

"De fietsspiraal zélf is zo goed als af. Daarna moet de aansluiting naar de brug nog gemaakt worden, naar de sporen toe. Maar die werken zijn stilgezet door de NMBS omdat de aannemer zoveel achterop geraakt is met de werken. De aannemer in kwestie heeft bescherming aangevraagd ten opzichte van zijn schuldeisers", vertelt schepen Robbeets.





"Ik kan bevestigen dat wij door het faillissement van de aannemer in allerijl een nieuwe aannemer moeten zoeken. Wij zijn op dit moment volop op zoek, maar er moeten bepaalde regels en procedures in acht genomen worden", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. "De aannemer in kwestie zou ook nieuwe sanitair voor reizigers plaatsen naast seinhuis", klinkt het nog. Op zoek naar een nieuwe aannemer dus. Het is de zoveelste aflevering in de soap rond de fietsspiraal.





Januari bleek al langer geen haalbare kaart, maar door een constructiefout in Polen in februari werd het eerste deel van de fiets- en voetgangersverbinding pas in mei geleverd. De stad stelde daarop de aannemer in gebreke.





"Ze hebben dat ginder in elkaar proberen zetten maar de twee stukken bleken niet te passen. Met het stuk dat aan de betonzijde wordt gemonteerd zou iets mis geweest zijn. Dat moest opnieuw gemaakt worden en dat vergde tijd", vertelde Robbeets toen.





Eind september

De schepen blijft ook nu optimistisch. "Nu mikken we op eind september", klinkt het. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag aangezien de NMBS nog geen nieuwe aannemer heeft gevonden voor de werken. "Het gaat enkel over de verbinding van de brug met het seinhuis en de verbinding met fietsspiraal. Daarnaast moet er ook nog een trap komen voor mensen die de fietsspiraal niet nemen", geeft Robbeets nog mee.





1,9 miljoen

De stad Leuven heeft 1,9 miljoen euro in het project gepompt. De fietsspiraal zelf kost 1,4 miljoen euro. De andere 500.000 euro wordt gebruikt voor aanpassingswerken aan het aanpalende seinhuis van de NMBS, waar de spiraal deels tegen wordt gebouwd. De doorsteek moet voor een vlotte fiets- en voetgangersverbinding zorgen tussen de Martelarenlaan in Kessel-Lo en het stadscentrum.





Met een gemiddelde helling van 4 procent, een lengte van 145 meter en breedte van 3,5 meter overwint ze een hoogteverschil van bijna 6 meter. Door de zachte hellingsgraad zullen niet enkel (bak)fietsen vlot naar boven kunnen, maar ook mensen met een rolstoel.