Bouw cohousing De Sijs binnenkort van start 28 februari 2018

02u32 0 Leuven Cohousinggroep De Sijs begint binnenkort aan de bouw van hun project langs de Geldenaaksebaan. Het gaat om twaalf appartementen met een oppervlakte tussen 56 en 111 vierkante meter. "We hebben er zin in", vertelt toekomstig bewoonster Sara Van Goeye.

"De overeenkomst is recent ondertekend waardoor de groep binnenkort met de bouwwerken kan beginnen", zegt schepen Mohamed Ridouani (sp.a). "De manier van wonen verandert. Die nieuwe trends houden we in het oog. Meer zelfs, daar experimenteren we volop mee, zoals hier aan de Geldenaaksebaan. Bouwgrond kost veel geld. Bovendien wil ik stadsgronden liefst in eigen handen houden zodat we als stad meer impact hebben op betaalbaar wonen. In dit pilootproject met De Sijs blijven als stad eigenaar van de grond en verhuren we die via een erfpacht goedkoop aan de bewonersgroep. Zo kunnen ze hun budget besteden aan betaalbare appartementen en aan duurzame ingrepen in plaats van aan bouwgrond. Deze aanpak hoeft niet beperkt te blijven tot cohousing of samenwonen maar kan ook toegepast worden op andere projecten met huur- of koopwoningen."





De Sijs zal een duurzaam gebouw neerzetten met een gevel in kurk, zonnecollectoren voor warm water en een gebouw in houtskelet.





De parking voor de bewoners voorziet ook ruimte voor deelwagens en -fietsen. Bovendien deelt de bewonersgroep van twaalf gezinnen -zowel met als zonder kinderen en alleenstaanden- een groot gebouw met een keuken, eetruimte, atelier, logeerkamer, wassalon en zitruimte. De gemeenschappelijke tuin is een fijne aanvulling op de privé terrassen aan elk appartement. "We kijken er al naar uit om er te aperitieven en te feesten met alle medebewoners", vertelt toekomstig bewoonster Sara Van Goeye. "Maar nu zetten we eerst vol goede moed de bouw in. We hebben er zin in." (BMK)