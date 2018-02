Bouquetterie Jacqueline sluit deuren na 35 jaar 15 februari 2018

02u46 0 Leuven Bouquetterie Jacqueline, gevestigd op de Bondgenotenlaan, heeft de deuren definitief gesloten. Opmerkelijk, want de zaak heeft er 35 jaar bestaan.

Uitbaters Daniel Verhulst en Jacqueline Van Aart gingen niet over één nacht ijs toen ze besloten om hun zaak te sluiten. "De tijd om onze activiteiten in Leuven af te bouwen, was al langer gekomen", klinkt het. "Eigenlijk was het enkel wachten op definitieve plannen en een akkoord met de eigenaars van het pand. Ons filiaal in Kinepolis Leuven blijft voorlopig wel open."





De nieuwe eigenaar van het gebouw op de Bondgenotenlaan 58 bestudeert intussen hoe het in de nabije toekomst opgewaardeerd kan worden. (BMK)