Botsing aan Kareelveld ADPW

28 december 2018

21u00 0

Op de kruising tussen het Kareelveld en de Nieuwe Mechelsesteenweg in Leuven botsten vrijdagavond twee wagens lichtjes tegen elkaar. Eén van de bestuurders wilde van het Kareelveld in de richting van Leuven rijden, maar deze had de bestuurder niet gezien die al op de Nieuwe Mechelsesteenweg aan het rijden was. Het kwam tot een lichte aanrijding. Beide chauffeurs geraakten er zonder verwondingen vanaf.