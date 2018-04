Bordjes moeten fietssnelweg herkenbaarder (en dus populairder) maken 24 april 2018

02u46 1 Leuven Om het dagelijkse fileleed tussen Leuven en Brussel ietwat terug te dringen, brengt de provincie de fietssnelweg (F3) tussen beide steden beter onder de aandacht. Dit met de plaatsing van bordjes en wegmarkeringen.

De provincie, de gemeenten Kortenberg, Herent en Zaventem, en de stad Leuven zijn vorige week gestart met bebordings- en markeringswerken op de F3, de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel die voornamelijk langs de spoorlijn loopt. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer zal borden aanbrengen op plaatsen waar de fietssnelweg over haar grondgebied loopt.





"De signalisatie moet het voor fietsers gemakkelijker maken om de fietssnelweg te volgen en te herkennen", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. "Zeker voor 'nog-niet-fietsers' moet deze fietsroute herkenbaarder worden. Op de verzadigde as Leuven-Brussel biedt de fietssnelweg voor pendelaars richting Brussel of Leuven een file- en stressvrije oplossing. In een volgende fase werken we nog aan informatieborden en enkele servicepunten op de F3."





De plaatsing van de signalisatie zal in de loop van volgende week afgerond zijn.





(RDK)