Bootje varen tijdens Havenfeesten 30 april 2018

De Leuvense Vaartkom stond gisteren in het teken van de jaarlijkse Havenfeesten. De Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) zorgde naast een rommelmarkt voor een gamma aan activeiten. Het was vooral aanschuiven voor de vaartochtjes met plezierboten of iets grotere jachten. Voor wie het iets meer mocht zijn, kon zich inschrijven voor een initiatie diepzeeduiken. Ee was ook een initiatie kajakken. Kinderen tussen 10 en 15 jaar konden hun hartje ophalen in elektrisch aangedreven bootjes die ze zelf mochten besturen. Men kon eveneens een bezoek brengen aan een Nederlandse olietanker van de vorige eeuw. Veel schippers stelden ook hun boot open voor het grote publiek. De zeemansverhalen kreeg je er gratis bij. (KAR)