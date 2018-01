Boom rust tegen rusthuis De Wingerd 02u42 0

In de Noormannenstraat in Leuven is gisteren een boom op een zijgebouw van rusthuis De Wingerd gevallen. De brandweer kreeg de oproep omstreeks 15.15 uur, maar de uitgestuurde ploeg kon het gevaarte niet meteen verwijderen wegens gebrek aan geschikt materiaal. Een gespecialiseerde firma zal die klus moeten klaren, maar de kans dat dit nog in het weekend kan, lijkt klein. Maar opvallend genoeg is dat geen probleem. De boom, eigendom van de stad en toch een flinke halve meter in diameter, blijkt stabiel tegen het gebouw te leunen. De stabiliteit van het rusthuis is ook niet geraakt en gevolgen voor de bewoners zijn er ook niet. (ADPW)