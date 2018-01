Boom belandt op huis 93-jarige vrouw ANDREAS DE PRYCKER

19 januari 2018

02u25 0 Leuven Onze regio kreeg gisteren af te rekenen met heel wat stormschade. Zo viel er in Olifant in Werchter een boom op het huis van een 93-jarige bewoonster. Op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo belandde dan weer een rotte boom op een auto.

"In de tuin van de buurvrouw stond een grote boom. Die is eerst gevallen en heeft in zijn val een kleiner exemplaar meegenomen. Die laatste kwam uiteindelijk op het dak terecht", vertellen de kinderen van de 93-jarige bewoonster. Ze woont al heel wat jaren alleen in het huis en was ondanks de serieuze schade niet van plan om weg te gaan. Onder dwang van haar familie zal zij op zijn minst tijdelijk een ander onderkomen moeten zoeken.





Geen parking

Op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo, aan de Leopold Beosierlaan, kwam er dan weer een rotte boom op een geparkeerde wagen terecht. De eigenares van de wagen neemt het ongeluk sportief op. "Er is niemand gewond geraakt. Dat is veruit het belangrijkste. Het is natuurlijk zeer jammer dat mijn wagen, een Citroën Berlingo (red.), is moeten sneuvelen. Hij was zeven jaar oud, in prima staat en had net zijn volledig onderhoud gekregen. Normaal gezien zet ik mijn wagen ook ietsje verder, in de wijk waar ik woon. Maar daar was woensdagavond geen plek meer en dus opteerde ik voor deze plaats op de Diestsesteenweg. Dat is gewoon pech hebben", klinkt het bij de dame. Zij maakt zich vooral zorgen over hoe zij nu ergens zal geraken. "Voor het moment heb ik geen wagen meer. En de mensen van de Vlaamse Gemeenschap zijn verantwoordelijk voor de bomen, maar de stad Leuven is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. En aangezien het om een rotte boom gaat... Ik hoop gewoon dat dit geen eindeloze discussie zal worden", besluit de vrouw.





Dakpannen op auto

En zij was niet de enige bij wie er voorwerpen op de wagen vielen: in de Leopold Decouxlaan in Wilsele belandden er dakpannen op een geparkeerde wagen. Omstreeks 15 uur was de zwaarste storm gaan liggen. Zo kregen de hulpdiensten na een helse dag ook wat ademruimte.