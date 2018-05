Bondgenotenlaan wordt Bondset Boulevard 02 mei 2018

02u31 0 Leuven De handelaars van de Bondgenotenlaan organiseren op 9 mei opnieuw Bondgenieten. Voor de Leuven by night-editie kiezen de organisatoren als thema Bondset Boulevard.

De Bondgenotenlaan is volledig verkeersvrij van 14 tot 24 uur en zal worden aangekleed met meer dan 60 palmbomen van 3 meter hoog, een rode loper en een zonovergoten strand. Bezoekers mogen zich verwachten aan talrijke foodtrucks, cocktails, champagne, wine tastings, live optredens en een culinair dorp op het Justus Lipsiusplein. De winkels zijn open tot 22 uur. "Bondgenieten, Leuven by night is een event dat we al 3 jaar organiseren met de handelaars van de Bondgenotenlaan", vertelt voorzitter Luc Caubergh. "Deze editie gaan we nog een stapje verder om de bezoekers een unieke ervaring te bieden. Met dit event willen we opnieuw aantonen dat Leuven vele troeven heeft, voor deze editie worden opnieuw 40.000 mensen in de binnenstad verwacht." (ADPW)