Bomvolle Oude Markt voor De Kreuners 23 juli 2018

02u33 0

Het was drummen zaterdagavond op de Oude Markt voor de tweede Beleuvenissen van het Groot Verlof met als hoofdact De Kreuners.





In de binnenstad werden in totaal zo'n 20.000 mensen geteld. Veel rustiger was het op de Vismarkt waar Belpop-klassiekers gedraaid werden door onder meer DJ 4T4, beter bekend als Kristof Michiels van 't Hof Van Commerce en dj-koppel Lisa Smolders en Kim (Ed&Kim). Zestig fietsen moesten geruimd worden om het parcours vrij te houden. In de medische hulpposten waren geen noemenswaardige incidenten te melden.





Foto Vertommen (KAR)