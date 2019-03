Bommetje onder Leuvense middenstand: Kookhuys Mafrans sluit na meer dan 100 jaar de deuren… “De klant keert steeds gemakkelijker de stad de rug toe!” Bart Mertens

28 maart 2019

13u00 0 Leuven De Leuvense middenstand is in diepe rouw want Kookhuys Mafrans in de Diestsestraat sluit voorgoed de deuren. Na meer dan 100 jaar is het einde verhaal voor de familiezaak die drie generaties lang garant stond voor kwaliteit en topservice. “Als lokale handelaar vecht je niet meer met gelijke wapens tegen de ‘e-tailers’. We stellen ook vast dat de klant gemakkelijker de stad de rug toekeert. De bezoekersaantallen liegen er niet om!”

Keren we even terug naar juni 2015…Kookhuys Mafrans blaast dat jaar 100 kaarsjes uit en mag die verjaardag vieren met een officiële ontvangst in het stadhuis van Leuven. Voormalig en huidige schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V) laat er het volgende optekenen: “Hun belevingswinkel is een ‘hotspot’ in de Diestsestraat en geniet zelfs internationale faam na het winnen van de ‘Global Innovator Award’ in Chicago. De neus voor innovatie van de vier zaakvoerders Philippe, Vital, Louis en Ferdinand is ongeëvenaard.” Schepen Carl Devlies had eveneens niets dan lof voor Kookhuys Mafrans op die feestelijke gelegenheid. “Kookhuys Mafrans is hét voorbeeld van hoe een beleefwinkel hoort te zijn. Kortom, Kookhuys Mafrans is een vaste waarde in Leuven. Op naar de volgende 100 jaar!”

De neus voor innovatie van Philippe, Vital, Louis en Ferdinand is ongeëvenaard! Voormalig en huidig schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V) in 2015 toen Kookhuys Mafrans 100 kaarsjes mocht uitblazen

Het bleken helaas geen profetische woorden want Kookhuys Mafrans sluit binnenkort de deuren. Vanaf 1 april doet de gewaardeerde zaak van de broers Philippe, Vital, Louis en Ferdinand nog een uitverkoop en daarna sluit de zaak voorgoed. De Leuvense middenstand verliest met de nakende sluiting geen vaste waarde maar eerder een echt monument. Sinds 1915 is de naam Mafrans synoniem voor een kwaliteit en klantgerichtheid volgens de regels van de kunst. Of ook: vakmanschap in het kwadraat. Conclusie: de spoeling wordt alweer een beetje dunner in shoppingstad Leuven. Handelaarsorganisatie Liefst Leuven kwam recent nog aandraven met de eerder donkere terminologie ‘retail apocalypse’ en na de vele eerdere sluitingen van traditionele familiezaken is die nachtmerrie helaas weer iets dichterbij gekomen.

Te veel andere kanalen

Blijft de vraag: waarom geven de vier broers Mafrans er de brui aan? “We zijn toe aan welverdiende rust maar we trekken met enige weemoed een streep onder dit hoofdstuk”, zegt Vital Mafrans. “Het is niet gebruikelijk dat een goed draaiende zaak zomaar de deuren sluit. Maar er nog een paar jaar bovenop doen was voor ons te veel in deze zeer snel veranderende tijden. We zijn in een tijdperk gekomen waarin de klant steeds meer andere kanalen heeft om tot de aankoop van een product over te gaan. De expertise van de vakman krijgt minder waarde en men laat de kwaliteit al eens achterwege ten voordele van de prijs. Als lokale handelaar vecht je niet meer met gelijke wapens. Het kan immers allemaal goedkoper zonder winkel, zonder stock, zonder personeel en met robots in opslagplaatsen tot ver in het buitenland. In een sector met hoge vaste kosten is het moeilijk om als retailer op te boksen tegen de ‘e-tailers’ die 24/24 uur bereikbaar zijn en alsmaar groter en sterker worden.”

Er nog een paar jaar bovenop doen was voor ons te veel in deze zeer snel veranderende tijden Vital Mafrans

De gebroeders Mafrans stellen naar eigen zeggen ook met veel spijt vast dat de klanten minder vaak naar de stad komen om te winkelen. “We stellen inderdaad vast dat de klant gemakkelijker de stad de rug toekeert. De bezoekersaantallen liegen er niet om. Aandacht voor klanten- en goederenverkeer en voor een klantvriendelijk en toegankelijk centrum zijn belangrijke factoren voor de handelaars. Kookhuys Mafrans blijft geloven in de overlevingskansen van de lokale handelaar die kennis en service biedt maar in dit digitale tijdperk zal door de overheid ook geïnvesteerd moeten worden in een functionele stadsinfrastructuur die het winkelen voor klanten gemakkelijker maakt. Wie de bekende persoonlijke koopervaring en het vakkundig advies nog een laatste maal wil ervaren, is de komende maanden zeer welkom in Kookhuys Mafrans tijdens de totale uitverkoop. Daarna trekken we met enige weemoed een streep onder het verhaal.”