Boete voor hondenverwaarlozing 19 januari 2018

Een koppel uit Wilsele heeft een boete van 600 euro gekregen voor een geval van hondenverwaarlozing. De straf is voor de helft met uitstel. Johan R. (60) en Josiane S. (48) kregen in 2015 meermaals inspecteurs over de vloer. Hun hond Sponky lag telkens in een veranda vol met uitwerpselen en was extreem mager. Ook in de zomer zat het dier in een veel te warme veranda. De hond werd uiteindelijk toegewezen aan een asiel. Het koppel wou hun dier naar eigen zeggen niet buiten laten omdat hij dan te veel overlast veroorzaakte voor de buren. Ze zouden ook vrezen voor een vergiftiging. De procureur vroeg ook nog een verbod op het houden van dieren maar daar ging de rechter niet op in. Ze moeten ieder 600 euro betalen, de helft effectief. (KAR)