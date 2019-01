Boete gevraagd voor fan van Aziatische gevechtskunsten Stefan Van de Weyer

16 januari 2019

15u01 0 Leuven Een dertiger uit Leuven moest zich voor de strafrechter verantwoorden omdat er op nieuwjaarsdag 2015 bij een huiszoeking in zijn woning een zelfvervaardigde ‘nunchaku’ werd aangetroffen. De man zag er geen graten in, omdat hij het wapen - twee stokken verbonden met een ketting - als ‘sierraad’ beschouwde en niet gebruikte.

“Ik ben verbaasd dat ik hiervoor voor de rechter moet verschijnen. Dit is voor mij een sierraad en ik heb het nooit als wapen gebruikt. Ik ben al lang fan van Aziatische gevechtskunsten en had tijdens mijn jeugd zelfs in mijn slaapkamer allerlei wapens ter decoratie”, stelde de beklaagde. Dat weerhield het openbaar ministerie er niet van om een boete van 600 euro te vorderen voor het bezit van een verboden wapen. De uitspraak valt op 13 februari.