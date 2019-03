Boer Olivier wint eerste Newbie-award van KU Leuven Bart Mertens

18 maart 2019

11u20 0 Leuven In Brouwerij Craywinckelhof op de Staatsbaan in Lubbeek werd zopas de eerste Newbie-award uitgereikt. Newbie is een Europees onderzoeksproject dat zich richt op nieuwkomers in de landbouw. Boer Olivier uit het West-Vlaamse Keiem trok aan het langste eind.

De Sustainable Food Economies Research Group (SFERE), een onderzoeksgroep van de KU Leuven die deel uitmaakt van het Newbie­netwerk, kreeg de eer om de eerste laureaat van de Newbie-award uit te reiken. Acht kandidaten waren genomineerd in het project om het belang van nieuwkomers in de Europese landbouw te onderstrepen. Met de Newbie-award wil men succesvolle starters in de kijker zetten. Intussen is de teerling geworpen in Brouwerij Craywinckelhof in Lubbeek. De award gaat naar Boer Olivier uit Keiem in West-Vlaanderen. Olivier Mehuys kreeg de prijs voor twee innovatieve producten: natuurvlees van Salers-runderen en eieren die afkomstig zijn uit een mobiele kippenstal. Vlaamse nieuwkomers in de Europese landbouw kunnen ook volgend jaar meedingen naar de Newbie-award. Meer info via newbie@kuleuven.be