Boekjesverkoop ten voordele van andersvaliden

De leerkrachten Nederlands voor anderstaligen van CVO VOLT uit Heverlee hebben een leesboekje geschreven voor absolute beginner. Dat werd uitgegeven door uitgeverij GARANT (Antwerpen-Apeldoorn). Deze boekjes worden verkocht ten voordele van Hachiko, een vzw die assistentiehonden voor andersvaliden opleidt (https://www.hachiko.org). Onlangs kon al duizend euro aan Hachiko worden overgemaakt. CVO VOLT verkrijgt binnenkort ook het peterschap over een puppy en hoopt in de toekomst ook de opleiding van de pup te kunnen sponsoren. "We zijn nu nog op zoek naar een leuke naam voor het jonge geweld en willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Degene die de leukste naam bedenkt krijgt immers een Bongobon cadeau", klinkt het. Wie dit project nog wil steunen, kan het leesboekje kopen voor 6 euro op het secretariaat van CVO VOLT, Interleuvenlaan 3 in Heverlee. .





