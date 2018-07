Boek over Stade Leuven voorgesteld in stadhuis 19 juli 2018

02u41 0 Leuven In het stadhuis van Leuven werd gisterenavond het boek 'Koninklijke Stade Leuven in de geschiedenis van het Leuvens voetbal' voorgesteld.

Stadist Marcel Daems vertelde fier hoe hij het eerste deel, van 1899 tot 1958, heeft kunnen verzamelen. "Via de Facebookpagina 'Stade For Ever' is alles ontstaan. We hebben met een heel aantal Stadisten afgesproken en zijn samen op zoek gegaan naar herinneringen", vertelt Daems. OHL nam sinds kort terug het stamnummer 18 van Stade Leuven over. Het was dan ook niet toevallig dat deze boekvoorstelling op 18 juli om 18 uur in 2018 gepland stond. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) was alvast erg lovend over het boek. "Het is van uitzonderlijke kwaliteit. Je krijgt een parallelle geschiedenis van de stad mee door het boek te lezen. Simpel: 'ge' moet dat kopen", zei Tobback, die zelf naar eigen zeggen nog 'onderkadet' was bij Stade. Het boek bevat honderden markante foto's, biografieën, verslagen, anekdotes, verhalende geschiedenis en kanttekeningen en is te koop in onder meer krantenwinkel Sint-Pieter, drukkerij Reekmans, Café 't Blok in Bertem en in dagbladhandel Belleke op de Tiensesteenweg. Voor de prijs van 35 euro is het boek van u. (ADPW)