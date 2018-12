Boek ‘Leven in de kerk’ voorgesteld in PARCUM Bart Mertens

18 december 2018

16u43 2 Leuven In museum PARCUM is zopas het boek ‘Leven in de kerk’ voorgesteld. In die publicatie zoekt men antwoorden op de vraag wat te doen met kerkgebouwen die niet meer worden gebruikt voor erediensten.

Voluit klinkt de titel van het nieuwe boek als volgt: ‘Leven in de kerk. Valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming van onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen.’ Een hele mondvol maar de publicatie gaat dan ook over een vraag die in onze tijd steeds vaker aan de oppervlakte komt drijven. Met name, wat doen we met kerkgebouwen als ondubbelzinnig gebruik voor de eredienst niet meer mogelijk is? “In het boek gaan we op zoek naar antwoorden. Deze publicatie toont 45 praktijkvoorbeelden die de afgelopen decennia in Vlaanderen verwezenlijkt werden en schetst de context. Het is een inspiratiegids voor kerkbesturen, gemeentebesturen en investeerders die met het religieus erfgoed aan de slag willen gaan”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Dialoogmuseum

De locatie voor de voorstelling werd uiteraard niet toevallig gekozen. PARCUM is de nieuwe naam voor Museum Parkabdij en is een dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur worden met Abdij van Park in Heverlee als thuisbasis. PARCUM opende in het najaar van 2017 de deuren met een tentoonstelling over de betekenis van afzondering en isolement in religieuze beleving. De beschikbare exporuimte verdriedubbelde dankzij enkele restauraties in de abdij. Zo werden bijvoorbeeld de voormalige ontvangstruimtes van de abt omgevormd tot museumzalen. Het gebruik van de historische ruimtes biedt alvast heel wat mogelijkheden voor PARCUM om vanuit de religieuze thematiek ook een belangrijke maatschappelijke taak op zich te nemen. PARCUM liet eerder al optekenen dat er bijzondere aandacht is voor de betekenis van religie, kunst en cultuur in de multireligieuze en superdiverse samenleving van vandaag.