Boek ‘Leuven Vice Versa’ toont 25 jaar stadsvernieuwing Zijn verregaande samenwerkingen of zelfs fusies met andere gemeenten noodzakelijk? Bart Mertens

18 december 2018

17u30 0 Leuven Leuven onderging de voorbije 25 jaar een spectaculaire metamorfose. Het is geen toeval dat die evolutie samenviel met het beleid van burgemeester Louis Tobback (sp.a). Sinds de eerste plannen voor de nieuwe stationsbuurt verdwenen de kranen nooit meer uit het stadsbeeld. Van de Vaartkom tot de Centrale Werkplaatsen…niets is nog hetzelfde. Het boek “Leuven Vice Versa, 25 jaar stadsvernieuwing” verbeeldt en vertelt deze verandering nu op een erg toegankelijke manier.

In opdracht van de stad Leuven sprak de Mechelse uitgever Joeri De Bruyn uitgebreid met sleutelspelers en toevallige passanten terwijl de Gentse fotograaf Stijn Bollaert de stad op zijn manier in beeld bracht. Die foto’s vormen de ruggengraat van het lijvige boek ‘Leuven Vice Versa’. “De publicatie toont de stad vanuit een verrassend perspectief. Het is geen stadsmarketing maar een weergaven van een fotograaf die oog heeft voor nieuwe structuren in een stad”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V) die samen met Louis Tobback vorm gaf aan de metamorfose die Leuven de voorbije 25 jaar onderging.

Het contrast met de vele oude foto’s in het boek is inderdaad opmerkelijk. Sommige van de afbeeldingen lijken uit een ander tijdperk te dateren, hoewel ze vaak slechts enkele jaren oud zijn. “Wie herinnert zich bijvoorbeeld nog de magazijnen waar nu het Sluispark ligt of de busluifels op het Martelarenplein? Het zijn stadsbeelden die onwezenlijk oubollig aandoen en veel vertellen over de enorme gedaanteverwisseling die Leuven de voorbije jaren onderging. Op de luchtfoto’s in het boek zie je dat de stad volledig veranderde”, gaat schepen Devlies verder.

Stationsomgeving

De rol van burgemeester Louis Tobback (sp.a) valt overigens niet te onderschatten in de evolutie die Leuven de voorbije decennia doormaakte. Oorspronkelijk leek de visie van toenmalig Vlaams Bouwmeester Marcel Smets op de Leuvense stationsomgeving uit te draaien op een een academische oefening. Dankzij de toen kersverse burgemeester Tobback groeide de hervorming van de stationsomgeving echter uit tot een uitzonderlijk stedenbouwkundig project dat het aanzien van de stad veranderde. Daarna volgden ook de andere delen van Leuven zoals bijvoorbeeld de Vaartkom of de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo.

Mohamed Ridouani

“Dankzij het succes groeide het vertrouwen in grootschalige stedenbouwkundige plannen, in Leuven maar ook elders. Het bleek het begin van vele stadsprojecten die mee de heropleving van verschillende Vlaamse steden kenmerken. In dit boek van bijna 300 bladzijden ontdek je die evolutie. Je leest en ziet wat Leuven heeft gemaakt tot de stad die we vandaag kennen. Nu moeten we kijken naar de toekomst en dat doen ook enkele belangrijke kroongetuigen in het boek. De ruimtelijke uitdagingen zijn anders dan die van 25 jaar geleden. Zo botst Leuven -net als andere centrumsteden- op de huidige stadsgrenzen. De grote uitdagingen van vandaag zoals klimaat, verkeer en betaalbare huisvesting zijn enkel oplosbaar in overleg met anderen”, aldus Louis Tobback. Of lees ook: er staan verregaande samenwerking en wie weet zelfs fusies aan te komen met omliggende gemeenten in de toekomst. De nieuwe burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) stak dat gegeven overigens niet onder stoelen of banken tijdens zijn campagne.