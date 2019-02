BMW vat vuur ADPW

13 februari 2019

Aan de Koning Boudewijnlaan in Heverlee brandde woensdagochtend een BMW Coupé van de 5-reeks uit. De bestuurder merkte tijdens het rijden op dat er problemen waren met de auto en parkeerde meteen langs de kant van de weg. Toen hij net stilstond begon de motor al te smeulen. De bestuurder kon nog op tijd de auto verlaten maar de auto stond al snel in brand. De brandweer kwam ter plaatse en heeft het voertuig geblust. Er was tijdelijk verkeershinder op de Koning Boudewijnlaan tot de bluswerken voltooid waren. Waarschijnlijk werd de brand veroorzaakt door een technisch defect.