BMW knalt op vuilniswagen 19 mei 2018

Op het kruispunt van de Albert Woutersstraat met de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) in Leuven zijn vrijdagvoormiddag rond 10.45 uur een vuilniswagen en een BMW X1 gebotst. Volgens de chauffeur van de vuilniswagen van Interleuven negeerde de bestuurder van de BMW de voorrangregels en kon hij die daarom niet meer ontwijken. Er vielen geen gewonden, maar van de BMW bleef er achteraf weinig over. De vuilniswagen kon evenmin verderrijden omdat hij olie verloor. Er vormde zich een plas met een lengte van 20 meter en een breedte van 8 meter. Hierdoor ontstond er flink wat verkeershinder die tot laat in de namiddag aanhield, aangezien de brandweer ter plaatse kwam om de smurrie op te ruimen. Beide wagens werden getakeld. (SVDL)