Blokken in bib is passé. Studeer eens op café Moose Bar Leuven zet deuren open om samen te blokken Bart Mertens

27 december 2018

18u30 1 Leuven De Moose Bar op de Oude Markt wordt vanaf 21 januari omgetoverd tot een ‘Red Bull Study Club’. Of met andere woorden: samen studeren in een hippe locatie. “De juiste omgeving is belangrijk voor een optimale focus en dat hoeft niet noodzakelijk een kot of een bibliotheek te zijn”, zegt Red Bull wingsuit-atleet Cédric Dumont.

Samen studeren is al vele jaren een fenomeen. Jaar na jaar kiezen meer studenten ervoor om samen te hokken op een locatie die het aantal ‘afleidingen’ tot een minimum beperkt. In 2015 stelde de KU Leuven al 3.500 blokplaatsen ter beschikking. Door de jaren heen kwamen daar atypische locaties bij zoals bijvoorbeeld fastfoodrestaurant McDonalds, de Leuvense schouwburg en de VIP-ruimte van OHL. Vanaf 21 januari kunnen we nog een hippe locatie extra toevoegen aan dat lijstje. De kersverse Moose Bar op de Oude Markt in Leuven wordt immers een ‘Red Bull Study Club’, net zoals club Versuz in Hasselt en Cadran in Luik. Studenten zullen er dag en nacht terecht kunnen met hun cursussen.

De juiste blokomgeving is niet noodzakelijk een kot of bibliotheek Cédric Dumont, high performance psycholoog

Blijft de vraag: is het wel verstandig om samen te studeren in een hippe club of café? Volgens wingsuit-atleet Cédric Dumont is dat geen enkel probleem. “De eerste stap is de juiste omgeving en dat hoeft niet noodzakelijk een kot, bureau of bib te zijn. Het liefst van al studeer je in een rustige en voldoende grote ruimte, ver buiten het bereik van een televisie of computer. Uiteraard is een evenwichtige voeding en voldoende rust ook van groot belang”, besluit de ‘high performance’ psycholoog die zelf ook langsgaat bij de studenten in de ‘Red Bull Study Clubs’. Ook sportfysiotherapeut en auteur Jef Geys en avonturier Tom de Dorlodot zullen de studenten verblijden met tips tegen vermoeidheid en stress. En als dat nog niet voldoende is dan kan je even de benen strekken in ‘silent disco’ die omschreven wordt als een niet te missen VR-expercience.

Traditionele locaties

Toch kiest de meerderheid van de studenten nog altijd voor een meer traditionele locatie om samen te blokken zoals de bibliotheken en de leercentra van de KU Leuven. De bibs hielden de deuren gesloten op donderdag, maar de leercentra waren wel open. 2Bergen op campus Arenberg kreeg zo’n 340 studenten over de vloer en biedt in totaal 700 blokplaatsen aan. Leercentrum Désiré Collen met een maximumcapaciteit van 400 plaatsen was voor een vierde gevuld. De leercentra van Economie & Bedrijfswetenschappen en Agora –elk goed voor 500 plaatsen- waren voor de helft gevuld met blokkende studenten.

Geen gebrek aan capaciteit dus en dat is niet verwonderlijk gezien de inspanningen van de KU Leuven in de voorbije jaren om samen studeren te ondersteunen. In de bibliotheken zijn in totaal ondertussen al 1.686 blokplaatsen voorzien. De leercentra zijn samengeteld dan weer goed voor 2.100 plaatsen. Dat brengt het totaal op 3.786 blokplaatsen die meteen gelinkt zijn aan de KU Leuven. Tel daarbij nog de bijzondere locaties zoals Moose Bar en het lijkt erop dat de Leuvense studenten deze examenperiode niet zullen moeten vechten voor een blokplaats.