Blokbar Radio Scorpio in Pangaea 25 januari 2018

02u27 0 Leuven Vandaag zendt Radio Scorpio de tiende editie van de Blokspecial uit. De feesteditie vindt plaats in Pangaea, de interculturele ontmoetingsplaats van de KU Leuven.

"Een unieke kans om Leuvense en internationale studenten samen door de blok te helpen in de blokbar", zegt Gerrit Willems van Radio Scorpio. "Al sinds 2012 zendt Radio Scorpio een special uit tijdens de laatste dagen van de blokperiode om blokkende studenten te ondersteunen. Net als LOKO, de Leuvense studentenkoepel die SOS Blok organiseert, zijn ze er om de laatste loodjes te verlichten. De interculturele ontmoetingsplaats Pangaea van de KU Leuven vormt het perfecte decor voor onze uitzending. We toveren Pangaea voor één dag om tot een blokbar. Bezoekers kunnen uiteraard ook een plaatje aanvragen", besluit Gerrit Willems. Radio Scorpio zendt de blokspecial uit van 10 tot 18 uur via 106 FM of www.radioscorpio.be/luister. Iedereen is ook welkom in de Blokbar in de Andreas Vesaliusstraat 34 in Leuven. (BMK)