Blauwputplein officieel ingehuldigd VOLGENS STAD IS ER ALLES OM ECHTE ONTMOETINGSPLAATS ZOALS LADEUZE TE WORDEN ANDREAS DE PRYCKER

14 mei 2018

02u41 0 Leuven Op een druilerige zondagnamiddag werd het Blauwputplein in Kessel-Lo aan de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo ingehuldigd. Dit nieuwe autovrije plein, dat ongeveer even groot is als het Mgr. Ladeuzeplein, heeft volgens de stad Leuven alles in zich om een echte ontmoetingsplaats te worden.

Dat een officiële opening meer volk lokt als het zonnetje straalt, is algemeen geweten. Dat was gisteren dan ook te merken tijdens de opening van het Blauwputplein in Kessel-Lo. Maar ondanks het druilerige weer tekenden toch heel wat mensen present om het plein een bezoekje te brengen.





"Het Blauwputplein is een vrij unieke, zeer grote, autovrije ruimte in openlucht. Het plein wordt begrensd door het gebouw 'De Werkhuizen' (woningen met onderaan ruimte voor handel en horeca en de Academie), de Diestsesteenweg, Hal 4 en 5, het Locomotievenpad en het toekomstige woonproject 't Wisselspoor", vertellen schepenen Ridouani en Robbeets (beiden sp.a).





"Een multifunctionele strook aan de kant van 'De Werkhuizen' bevat zitelementen, een houten podium en groenvakken die uitnodigen tot ontmoeting. Een trappenpartij en hellend vlak ontsluiten de site vanaf de Diestsesteenweg. De rest van het plein is vrij gehouden om het polyvalent te kunnen gebruiken voor buurtactiviteiten, occasionele evenementen en fietslessen van de fietsschool. Onder het Blauwputplein bevindt zich de fietscentrale waar de politie gestolen of fout gestalde fietsen en weesfietsen stockeert. Je kan er ook terecht om je fiets te laten graveren. Daarnaast is er een kleine parking voor bewoners, het personeel van de fietscentrale, de handelaars en de leerkrachten van de academie", klinkt het nog bij Ridouani en Robbeets.





Extra troeven

De Centrale Werkplaatsen met Hal 5 is ondertussen een trekpleister geworden in Kessel-Lo. Schepen en kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) kondigde onlangs nog aan dat er nog een tandje wordt bijgestoken voor het nieuwe kloppend hart in Kessel-Lo. "Sinds kort is het nieuwe terras met zicht op het Treinpark klaar en binnenkort krijgen de Centrale Werkplaatsen nog extra troeven. De brede strook tussen het Blauwputplein en Hal 4 krijgt een nieuwe invulling. Op vraag van de buurt gaan we de strook vergroenen en er speelwater voorzien. Momenteel zijn we met de aannemer in overleg over het ontwerp van de fontein. Als alles goed loopt beginnen we na de zomervakantie aan de aanleg en kunnen we tegen volgende lente volop genieten van de waterspeelfontein. Ook de restauratie van Hal 4 staat nog op het programma", zo geeft Ridouani nog mee.