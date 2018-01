Biodrank Nagra gelanceerd in De Smidse 27 januari 2018

03u11 0 Leuven In de Leuvense foodhal De Smidse werd zopas een nieuwe biodrank voorgesteld. Het gaat om een verfrissende drank op basis van gerstemout die gemaakt werd door drie Leuvenaars met een link naar Holsbeek.

Tijdens de voorstelling konden geïnteresseerden een hele namiddag lang 'Nagra' proeven aan de bar van ROM. "Toen we Innovative Beverages oprichtten, hadden we één doel: een alcoholvrije drank op basis van gerstemout op de markt te brengen. We leerden elkaar kennen in Brouwerij De Vlier in Holsbeek in het proeflokaal. En zoals veel goede ideeën werd ook dit project aan de toog geboren", aldus Hans Van Grinderbeek, Dimitri De Meyer en Marc Andries. De naam Nagra verwijst overigens naar graan want het is een anagram. Nagra is een friszure licht sprankelende drank met toetsen van zoete sinaasappel en koriander. Het is even wennen aan de smaak maar voor de deelnemers aan Tournee Minerale is het zeker een waardig alternatief voor bier, inclusief schuimkraag overigens. De drank bevat trouwens enkel biologische ingrediënten. Meer info: www.nagra.be (BMK)