Binnenplein Molens van Orshoven wordt ontmoetingsplek 19 juni 2018

02u28 0 Leuven De stad Leuven lanceert een open oproep om het binnenplein van de Molens van Orshoven om te toveren tot een belevingsplein.

Na de zware brand in augustus 2016 bleef het even stil rond de Molens van Orshoven aan de Leuvense Vaartkom. Toen de brand bij nacht en ontij ontstond, stond de stad Leuven net op het punt om de beschermde historische gebouwen te kopen van ontwikkelaar Ertzberg. Die aankoop kwam alsnog in orde, maar door de zware brandschade zullen de Molens pas in een volgende legislatuur een nieuwe invulling krijgen. De restauratie zal ten vroegste over vijf jaar van start gaan. Toch wil het stadsbestuur het gezellige binnenplein niet laten verkommeren. "We lanceren een open oproep om van binnenplein een zomerse ontmoetingsplek te maken", zeggen schepenen Denise Vandevoort (sp.a) en Mohamed Ridouani (sp.a). "Later krijgen de Molens een definitieve invulling om de creatieve en culturele sector meer betaalbare ruimte te bieden maar in tussentijd zoeken we naar allerlei activiteiten die er plaats kunnen vinden. Het is weliswaar niet de bedoeling om er een fuifplein van te maken maar een ontmoetingsplek met activiteiten tot 20 uur moet zeker kunnen deze zomer."





De activiteiten die op het plein georganiseerd worden, krijgen financiële steun en moeten toegankelijk en gratis zijn voor de bezoekers. Voorstellen zijn welkom voor de periode tussen 4 augustus en 30 september.





Meer informatie: www.agsl.be/nl/zomer-de-molens (BMK)