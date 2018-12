Binnen- en buitenringbus altijd toegankelijk De Lijn doet extra inspanningen voor rolstoelgebruikers en schrapt reservatieplicht Bart Mertens

03 december 2018

19u21 2 Leuven Rolstoelgebruikers moeten vanaf nu niet meer reserveren op 57 bus- en tramlijnen. Of met andere woorden: De Lijn investeert in toegankelijk busvervoer, al gaat het voor de regio Leuven voorlopig slechts over twee lijnen. In Leuven gaat het meer concreet over de binnen- en buitenringbus. “Wij blijven stappen zetten om onze voertuigen toegankelijker te maken”, zegt directeur-generaal Roger Kesteloot.

Iedereen is het erover eens dat openbaar vervoer toegankelijk moet zijn voor iedereen, ook voor mensen die zich verplaatsen met een rolstoel. De Lijn heeft die boodschap goed begrepen en maakt werk van meer toegankelijkheid op de buslijnen in Vlaanderen. De vervoersmaatschappij is er tot op heden in geslaagd om 57 bus- en tramlijnen altijd toegankelijk te maken waardoor rolstoelgebruikers niet langer een reservatie moeten doen op voorhand. “Op deze ‘Meer Mobiele Lijnen’ zet De Lijn uitsluitend toegankelijke voertuigen in en is een gegarandeerd deel van de haltes toegankelijk. “Als vervoerbedrijf willen we komaf maken met de reservatieplicht van rolstoelgebruikers”, zegt directeur-generaal Roger Kesteloot. “Net als iedereen moeten ook deze mensen de bus of tram kunnen nemen wanneer ze dat willen. Daarom breiden we onze ‘Meer Mobiele Lijnen’ uit. Dat zijn lijnen met een gegarandeerd aandeel aan toegankelijke haltes en uitsluitend toegankelijke voertuigen.”

Opvallend gegeven: in Vlaams-Brabant gaat het slechts om vijf lijnen en voor Leuven zijn het er zelfs maar twee. Meer concreet gaat het om de binnenringbus en de buitenringbus. Ter vergelijking: in de provincie Limburg rijden sinds kort 14 buslijnen zonder reservatie voor rolstoelgebruikers. De provincie West-Vlaanderen is dan weer koploper met 23 buslijnen en de kusttram die altijd toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Antwerpen en Oost-Vlaanderen houden gelijke tred met Vlaams-Brabant.

Toegankelijke haltes

De Lijn blijft ook in de toekomst inzetten op meer toegankelijkheid maar voor sommige lijnen moet er worden gewacht op toegankelijke haltes. “Wij blijven stappen zetten om onze voertuigen toegankelijker te maken maar het is aan de wegbeheerders om te volgen met de haltes. Zij zijn verantwoordelijk voor die infrastructuur. Binnenkort bezorgt de vervoermaatschappij de vijftien vervoerregio’s die vanaf 2020 mee zullen beslissen over het aanbod van openbaar vervoer een lijst met haltes die best eerst toegankelijk worden gemaakt. De verdere uitbreiding hangt dus af van de wegbeheerders: de steden en gemeenten en het Vlaams gewest. Zodra zij meer haltes toegankelijk maken, zal De Lijn het aantal lijnen zonder reservatie verder uitbreiden. Rolstoelgebruikers die de zekerheid willen hebben dat ze kunnen meerijden op een andere lijn kunnen daarvoor uiteraard nog altijd reserveren”, besluit Roger Kesteloot van De Lijn.