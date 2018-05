Bijna 80, maar jumpen kan hij nog als de beste ROGER WOUTERS RIJDT NOG ELKE WEEK EN GEEFT JEUGD NAKIJKEN ANDREAS DE PRYCKER

25 mei 2018

02u29 0 Leuven Roger Wouters wordt binnenkort 80 jaar. Toch gaat hij nog elke week naar jumpings, waar hij even vaak de jongere garde weet te overtreffen. Dit weekend springt hij opnieuw op 'Jumping Wijgmaal'.

In de jumpingwereld is Roger Wouters een legende en eenmaal je hem hebt bezig gezien, is dat goed te begrijpen. Toch had het helemaal anders kunnen lopen. "Toen ik 36 jaar was, had een vriend van mij een schaap gekocht. Toen hij bezig was met de laatste details van die aankoop te regelen, kwam er een merrie naast mij staan. En ze bleef staan. Daarop heb ik beslist om haar te kopen. Zo is de bal aan het rollen gegaan", vertelt Roger, die daarvoor onder meer aan de slag was als technisch verantwoordelijke bij Stella Artois. Daarnaast heeftt hij ook 40 jaar een garage in Herent gehad. "Ik heb ook rally's gereden en gedoken over de hele wereld, maar de paarden zijn mijn lang leven. Vroeger reed ik in de nationale competitie en daarna ben ik op internationaal niveau bij de veteranen beginnen te rijden. Zo heb ik op de bekendste piste ter wereld, het Engelse Hickstead, mogen rijden. Een fantastische ervaring was dat", meent Roger. Op dit moment heeft hij twee paarden: een wit paard genaamd 'Diamond Clover' en een bruin dat 'Lord Pleasure' heet. Met Diamond Clover zal Roger de jumping in Wijgmaal afwerken.





Voorbeeld voor de jeugd

"Zaterdag zal zijn verjaardag ook gevierd worden. Dat gebeurt tijdens een optreden van 'De 3 Tenoren'. En Roger zal zelfs een stukje komen meezingen", vertellen Jef Wuyckens (38) en Tom Sunt (46) van De 3 Tenoren.





Jef Wuyckens is erg onder de indruk van Roger. "Dat hij hier op zijn (bijna) 80ste nog altijd staat en vlot meespringt met de jongere garde, is echt knap. Zijn gedrevenheid is een voorbeeld voor de jeugd. Ik denk dat Roger al 20 ribben gebroken heeft. En nóg staat hij elke week op elke jumping. Ongelooflijk", meent Jef. Aan de jumping hield Roger nog een andere hobby over.





"Elk jaar ga ik op vossenjacht in Ierland. Dan rijdt er een 200-tal ruiters achter een aantal foxhonden aan. Zij jagen door bomen en beken op vossen, weliswaar zonder op die dieren te schieten. Ik neem elk jaar zo'n 15-tal jonge ruiters mee op sleeptouw. Dat vinden zij fantastisch", geeft de gepassioneerde Roger nog mee. Jumping Wijgmaal vindt plaats in de Hambosstraat op vrijdag, zaterdag en zondag. De inkom is gratis. Zaterdag zullen er internationale ruiters op het appel zijn. Zij kunnen achteraf genieten van een barbecue en van de show 'This Is It' van De 3 Tenoren. Opvallend: de jongste deelnemer dit weekend zal 5 jaar zijn, 75 jaar jonger dan Roger.