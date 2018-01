Bijna 12.000 man telt af op Oude Markt ZO ZET LEUVEN HET NIEUWE JAAR IN STEFAN VAN DE WEYER

02u24 0 Vertommen De Oude Markt staat propvol voor de countdown. Leuven Net geen 12.000 fuifgangers stonden op de tiende editie van de Countdown op de Leuvense Oude Markt paraat om het nieuwe jaar in te feesten. Grote incidenten bleven uit, het ging vooral om meldingen van illegaal vuurwerken en dronken fuivers. Er kon wel een knuffeldief betrapt worden. Verder raakten vier agenten lichtgewond door een dronken onruststoker die een controle weigerde.

"Tegen middernacht stond het hier zo goed als vol. Alles verliep vlot door de goede samenwerking met de politie en de horeca. De sfeer was heel goed ondanks het voorspelde weer, wat ons soms zorgen baarde. Gelukkig is het droog gebleven vanaf tien uur. Ook onze techniek heeft niet gefaald. Traditioneel is dit jaarlijks een meerwaarde, we gaan volgende jaren zeker op dit elan verder," aldus Erik De Rop, voorzitter van de organiserende vzw Oude Markt.





Over illegaal vuurwerkgebruik kwamen er meer dan vijftien meldingen binnen uit het centrum, maar ook uit de omliggende gemeenten zoals Kessel-Lo.





Vertommen Boven de gebouwen van de Oude Markt was vuurwerk te zien.

Knuffeldief

Een 35-jarige Leuvenaar werd rond een uur slachtoffer van een knuffeldief in café Louvain Louvain op de Oude Markt. De man kreeg een knuffel van de verdachte, die de portefeuille uit een broekzak ontvreemdde en doorgaf aan een tweede man. Deze gaf de buit door aan een derde. De tweede en de derde verdachte verlieten de zaak. De eerste verdachte wilde dat ook doen, maar het slachtoffer ging hem achterna. In de Parijsstraat kwam hij politie tegen die de verdachte onderschepte. De verdachte, een 31-jarige Marokkaan die illegaal in ons land verblijft, werd overgebracht naar het commissariaat voor verhoor. Zowel de parketmagistraat als de dienst vreemdelingenzaken werden verwittigd.





Vertommen Countdown op de Oude Markt in Leuven (tekst Stefan).

Vechtpartij

Verder moest een aantal dronken feestvierders de nacht doorbrengen in de cel of in het ziekenhuis en was er in café Karement op de Oude Markt rond half zes een vechtpartij. Vier agenten wilden de onruststoker controleren. Hij weigerde alle medewerking en ging snel over tot verbaal en fysiek geweld. Vier agenten raakten daarbij lichtgewond. Er werd pepperspray gebruikt om hem onder controle te krijgen. De dader, een 19-jarige uit Kessel-Lo, was duidelijk onder invloed en moest de cel in. Er werd pv opgesteld voor de slagen en verwondingen aan de agenten en openbare dronkenschap.