Bijna 10.000 UiTPAShouders 06 september 2018

Leuven lanceerde in januari 2017 de UiTPAS, een spaar- en voordelenkaart voor je vrije tijd in Leuven. "Na ongeveer anderhalf jaar zijn er meer dan 9.800 UiTPASsen in omloop. Er wordt in Leuven volop gespaard. In totaal goed voor 56.149 voordeelpunten", zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). De kaap van 10.000 zal zeer binnenkort gehaald worden. "De 10.000ste UiTPAShouder zal stevig in de bloemetjes gezet worden met een vrijetijdspakket met maar liefst 10 exclusieve voordelen waaronder een jaar lang gratis naar het museum M, een duoticket en 2 consumpties voor een concert naar keuze in Het Depot en 5 keer gratis naar de film in Cinema ZED. Het pakket heeft een waarde van ongeveer 500 euro. De voordelen mag de winnaar zelf opgebruiken of uitdelen aan vrienden of familie. De UiTPAS is te koop bij verschillende verkooppunten in de stad, zoals de ticketbalie van het cultuurcentrum 30CC, M - Museum Leuven, het stadskantoor en verschillende stadsdiensten. (ADPW)