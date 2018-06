Bijna 1 op 10 bestuurders onder invloed 30 juni 2018

02u36 0 Leuven De Leuvense politie hield in de nacht van donderdag op vrijdag op drie plaatsen drug- en alcoholcontroles. Van de 147 gecontroleerde bestuurders hadden 11 bestuurders te veel gedronken. Vijf bestuurders bliezen alarm en zes positief. Een persoon testte positief op drugs en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren.

De controles vonden plaats op het Gemeenteplein, de Naamsesteenweg en de Koning Boudewijnlaan. Daarnaast werden nog tal van andere inbreuken vastgesteld.





Zo werd een niet-verzekerde bromfiets in beslag genomen en werd een proces-verbaal opgesteld voor de bestuurder van een bromfiets klasse B die geen rijbewijs had. Ook een ploeg in burger trof twee geseinde personen aan.





Een minderjarige jongeman die overgebracht werd naar de gesloten instelling van Mol en een meerderjarige die nog een bevel tot gevangenneming had openstaan en naar de gevangenis werd gebracht.





Er werd ook een gestolen fiets teruggevonden. (KAR)