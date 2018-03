Bijenwagen trekt door de stad 28 maart 2018

Omdat bijen het moeilijk hebben in onze contreien, lanceert het Leuvense stadsbestuur een bijenplan. "Bijen zijn onmisbaar voor onze voedselproductie", zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a). "Een van de acties om onze bijenpopulatie een boost te geven, is de bijenwagen. We hebben een oude werfwagen omgebouwd tot een mobiel infopunt over bijen. Van een workshop voor kinderen tot een infoavond voor buurtbewoners: de bijenwagen komt op aanvraag langs." Stadsimker Staf Kamers kreeg de eer om als eerste de bijenwagen te tonen aan het publiek op de Grote Markt in Leuven. De imker deelde ook bijenvriendelijk bloemenzaad uit en gaf informatie over hoe je je tuin optimaal kan inrichten voor de bijen.





"Je kan ook aan het onthaal van het stadskantoor, in de kruidtuin en in de bib gratis een zakje bloemenzaad krijgen", besluit schepen Ridouani. (BMK)